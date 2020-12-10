Бесплатная онлайн-конференция для предпринимателей Ярославской области и приз на сумму 30 000 рублей

.
Фото: Правительство Ярославской области
Все говорят «оцифровать бизнес», а как это сделать?
Как узнать путь своего клиента в рамках сайта или профиля в соцсетях?
96% бизнесов не знают сколько стоит их клиент, сколько они теряют сейчас на каждом отдельном клиенте и сколько могут заработать в перспективе.
Специально для собственников, начинающих и опытных предпринимателей конкретные инструменты для внедрения в бизнес: бери и делай на онлайн-конференции StartupShow «Go Bussines Global» 16 декабря:
- 3 федеральных спикера
- 3 бесплатных чек-листа
- эффективный обмен контактами и общение с участниками
- ответы на любые вопросы от спикеров и экспертов
- конкурс стартапов
- 6 экспертов из рынка венчурной индустрии
- приз 30 000 рублей
- вы станете частью Ярославского комьюнити предпринимателей
Говорим о юнит-экономике, маркетинге и выходе на глобальные рынки!
Конференция проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организаторы: Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» (бизнес-инкубатор), центр “Мой Бизнес”.
Дата: 16 декабря, среда, 12.00-18.00
Место: онлайн
Регистрация: https://forum-global.ru/
Получи подарок после регистрации!
Контактное лицо: главный консультант Корпорация развития МСП(бизнес-инкубатор) Юлия Солтусенко, тел. 8-915-991-96-57, e-mail: ugs24@mail.ru
#Мойбизнес76 #МойБизнес #нацпроектМСП #стартап #startup #инвестиции #бизнес
#предпринимательство