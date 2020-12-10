Бесплатная онлайн-конференция для предпринимателей Ярославской области и приз на сумму 30 000 рублей

. Фото: Правительство Ярославской области

Все говорят «оцифровать бизнес», а как это сделать?

Как узнать путь своего клиента в рамках сайта или профиля в соцсетях?

96% бизнесов не знают сколько стоит их клиент, сколько они теряют сейчас на каждом отдельном клиенте и сколько могут заработать в перспективе.

Специально для собственников, начинающих и опытных предпринимателей конкретные инструменты для внедрения в бизнес: бери и делай на онлайн-конференции StartupShow «Go Bussines Global» 16 декабря:

- 3 федеральных спикера

- 3 бесплатных чек-листа

- эффективный обмен контактами и общение с участниками

- ответы на любые вопросы от спикеров и экспертов

- конкурс стартапов

- 6 экспертов из рынка венчурной индустрии

- приз 30 000 рублей

- вы станете частью Ярославского комьюнити предпринимателей

Говорим о юнит-экономике, маркетинге и выходе на глобальные рынки!

Конференция проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторы: Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» (бизнес-инкубатор), центр “Мой Бизнес”.

Дата: 16 декабря, среда, 12.00-18.00

Место: онлайн

Регистрация: https://forum-global.ru/

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Контактное лицо: главный консультант Корпорация развития МСП(бизнес-инкубатор) Юлия Солтусенко, тел. 8-915-991-96-57, e-mail: ugs24@mail.ru

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