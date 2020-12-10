В Ярославле фура остановила движение трамваев

Фура встала на рельсах. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле утром 10 декабря встали трамвай, многим горожанам пришлось добираться до работы пешком или пересаживаться на более мобильный транспорт. Как оказалось, на проспекте Октября поперек рельсов встала фура: огромный автомобиль забуксовал на гололеде.

По словам очевидцев, машины на этом переезде застревают довольно часто. Но с самих водителей комментаторы вины тоже не снимают, отмечая, что очень часто те ездят на лысой резине.

- Почему у водителя фуры нет ящика с песком? Грузоподъемность 20 тонн, а немного песка значит не положить, - возмущаются ярославцы.

Фура все же смогла выехать со скользкого участка и движение трамваев наладилось.