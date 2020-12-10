Не драматизируйте: глава Рыбинска пояснил, почему ель для Красной площади срубили в городе

Ель для праздника срубили в черте города, что возмутило рыбинцев. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков решил расставить все точки над i в скандале, связанном с елью для Красной площади. Напомним, рыбинцев возмутило то, что дерево для украшения главной площади срубили не в лесу, а в черте города.

- Не ведитесь на провокации и не драматизируйте, все гораздо проще и понятнее. Дерево на пустующем участке, который готовится для торгов, в любом случае пошло бы под снос. Да, это могло случиться чуть позже, но утилизация неизбежна, - написал на своей странице в социальной сети Денис Добряков. – Сейчас ель станет украшением городского праздника, принесет людям радость. А в лесу сохранится на одно живое дерево больше.