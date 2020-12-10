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Ярославский экс-чиновник должен вернуть 75 миллионов рублей, которые "потерялись" при строительстве «Миллениума»

На эту сумму была завышена стоимость строительства КЗЦ
Полина Вачнадзе
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Бывший директор департамента строительства Ярославской области Владимир Хмелев должен вернуть деньги, «переплаченные» при строительстве КЗЦ «Миллениум». Речь идет о сумме в 75 миллионов рублей.

Эти деньги за давностью лет могли бы «потеряться» и предпосылки для этого имелись. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, во время проверки выяснилось, что в период строительства КЗЦ директор департамента подписал справки о стоимости работ без документов, подтверждающих их выполнение. В итоге подрядчику оплатили стоимость работ и материалов в завешенном размере.

В 2015 году в отношении Владимира Хмелева возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, но в феврале прошлого года Кировский районный суд его прекратил. Причина – истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Иск о возмещении 75 миллионов рублей, заявленный в рамках уголовного дела, как бы завис в воздухе. Но прокуратура все же допилась его рассмотрения.

- Суд вынес решение о взыскании с бывшего чиновника 75 миллионов рублей в счет возмещения, причиненного преступлением, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.