Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Для ярославцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции

До 23 декабря
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Для ярославцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Для ярославцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор области Дмитрия Миронов продлил режим самоизоляции для ярославцев старше 65 лет. До 23 декабря пожилые жители региона могут выходить на улицу только в крайних случаях. К ним относятся необходимость обратиться за медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, покупка продуктов и необходимых товаров, вынос мусора и выгул домашних животных.

Работающие пожилые ярославцы могут получить больничный с 10 по 23 декабря. Оплата этих дней пойдет напрямую из средств Фонда социального страхования.

- Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения и руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации, - уточнили в правительстве региона.