Для ярославцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор области Дмитрия Миронов продлил режим самоизоляции для ярославцев старше 65 лет. До 23 декабря пожилые жители региона могут выходить на улицу только в крайних случаях. К ним относятся необходимость обратиться за медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, покупка продуктов и необходимых товаров, вынос мусора и выгул домашних животных.

Работающие пожилые ярославцы могут получить больничный с 10 по 23 декабря. Оплата этих дней пойдет напрямую из средств Фонда социального страхования.

- Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения и руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации, - уточнили в правительстве региона.