В Ярославской области разыскивают двух подростков

В Ярославской области ищут 14-летнего Глеба Ермолина и 15-летнего Алексея Хитеева. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В Ярославской области ищут 14-летнего Глеба Ермолина и 15-летнего Алексея Хитеева. Подростки ушли вчера, 8 декабря, из социального учреждения в Первомайском районе.

Приметы Глеба Ермолина: на вид около 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Подросток был одет в темную шапку, темно-зеленую куртку с капюшоном, на ногах - темно-зеленые сапоги.

Приметы Алексея Хитеева: на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в темную шапку, темную удлиненную куртку, черные болоньевые брюки с белыми полосами сбоку, на ногах - черные сапоги с белой подошвой.

Если вы видели ребят или что-то знаете об их местонахождении, сообщите по телефонам: 02, 102, (48549) 2-10-67 или 8-962-209-00-08 (СУ СК России по Ярославской области).