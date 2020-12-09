Жителю Рыбинска, ограбившему прохожего с помощью банковской карты, вынесли приговор

В качестве "оружия" злоумышленник использовал банковскую карту Фото: Михаил ФРОЛОВ

28-летнего жителя Рыбинска признали виновным в разбое.

Инцидент произошел в мае этого года на проспекте Батова. Вечером рыбинец, будучи пьяным, напал на 50-летнего прохожего. Злоумышленник обхватил сзади шею потерпевшего и приставил к ней банковскую карту, имитируя острый предмет. Угрожая тем, что перережет горло, преступник потребовал деньги и мобильный телефон. Боясь лишиться жизни, прохожий отдал сотовый.

Суд приговорил дерзкого рыбинца к 2,5 годам колонии общего режима. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за езду в пьяном виде.