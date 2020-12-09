За сутки на ярославских дорогах сбили пять пешеходов

Две пенсионерки, пострадавшие в ДТП, были госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время на ярославских дорогах все чаще страдают пешеходы. За минувшие сутки под колеса автомобилей попали пять человек.

Первая авария произошла вчера, 8 декабря, около 7:50 на трассе «Иваново - Гаврилов-Ям». 30-летний мужчина, находившийся за рулем машины «Фиат Альбеа», сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 81-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Примерно в то же самое время на улице Колесовой в Ярославле водитель «СсайнгЙонг» при аналогичных обстоятельствах сбил 17-летнюю девушку. К счастью, травмы оказались нетяжелыми, пострадавшая сможет лечиться дома.

Третье ДТП случилось около 12:30 на улице Свободы в Переславле. На парковке у магазина 80-летняя женщина попала под колеса двигавшегося задом «Форда». В результате аварии пенсионерку госпитализировали.

В результате еще двух аварий легкие повреждения получили два пешехода. Они нуждаются в амбулаторном лечении, отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.