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Сотрудники ярославского водоканала спасли 7-летнего ребенка, провалившегося под лед

Когда бригада прибыла на помощь, из воды была видна только голова мальчика
Светлана Крутикова
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Когда бригада прибыла на помощь, из воды была видна только голова мальчика. ФОТО: группа АО «Ярославльводоканал» во ВКонтакте

Когда бригада прибыла на помощь, из воды была видна только голова мальчика. ФОТО: группа АО «Ярославльводоканал» во ВКонтакте

История, к счастью, закончившаяся благополучно, произошла 5 декабря.

Около трех часов дня бригада «Ярославльводоканала» производила работы у дома №8 на улице Сторожевой. Завершив работы, машина организации проехала чуть дальше, чтобы развернуться, как вдруг сотрудники услышали крики о помощи.

Оказалось, что 7-летний мальчик провалился под лед. Его друг стоял на кромке льда и пытался удержать приятеля. Из воды была видна только голова ребенка.

- Мы взяли веревку, топором срубили дерево, но его длины не хватило, чтобы вытащить ребенка. Стали бросать веревку. На третий раз мальчику удалось ее поймать. Ребенка вытащили на лед, а затем по льду - на берег. Посадили к печке в фургон, отвезли домой и передали родителям, - рассказал бригадир Александр Петухов.

Как впоследствии пояснил друг мальчика, ребята решили измерить толщину льда и проверить, выдержит ли он их.

В «Ярославльводоканале» отметили, что пруд находится на улице Весенней. В него сливается канализация коттеджей, которые находятся рядом, поэтому зимой водоем замерзает только по краям, в середине - нет. И взрослых, и детей призывают быть бдительными и заботиться о собственной безопасности.