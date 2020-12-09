На ярославские дороги в 2021 году выделят 9 миллиардов рублей

В 2021 году отремонтируют 238 километров муниципальных и региональных трасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году на ремонт, содержание и реконструкцию ярославских дорог выделят 9,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

5,65 миллиарда потратят на ремонт 238 километров муниципальных и региональных трасс и установку 10 светофоров в местах концентрации ДТП. Кроме того, в эту сумму включены затраты на создание пункта автоматического весового контроля и закупку 45 комплексов автоматической фиксации нарушений.

Еще два миллиарда рублей пойдет на содержание региональных дорог и мостов, а 1,32 миллиарда направят муниципальным образованиям на ремонт ряда объектов, в частности моста через Волгу в Рыбинске.

Также в следующем году ярославские власти планируют продолжить реконструкцию моста через Печегду на трассе Ярославль - Рыбинск, строительство дороги Калита - Взлетная полоса – Стрельбище и начать реконструкцию улицы Строителей в Тутаеве.