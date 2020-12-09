В Ярославской области бизнесмен пытался незаконно вернуть 7 миллионов рублей НДС

Мужчина представил в налоговую декларацию на возмещение 7,38 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

50-летний житель Некрасовского района обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина, являясь учредителем и генеральным директором одной из ярославских фирм, попытался незаконно вернуть более 7 миллионов рублей НДС.

Как установили в ходе следствия, обвиняемый в первом квартале 2017 года заключил фиктивный договор с вологодской фирмой, которую возглавлял его знакомый. По документам компания якобы поставила ярославцу шины на сумму более 80 миллионов рублей.

- После этого мужчина представил в налоговую декларацию, в которую включил ложные сведения о мнимой сделке. При этом сумма НДС, подлежащая возмещению, составила 7,38 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Однако реализовать свой план до конца бизнесмену не удалось. В дело вмешались контролирующие органы.

В настоящее время расследование завершено. 8 томов уголовного дела передано в суд.