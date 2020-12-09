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Общество

Жителям дома на Батова в Ярославле начали выплачивать деньги на покупку квартир

Одобрение на выплату получили 11 семей
Светлана Крутикова
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На сегодняшний день комиссия приняла положительное решение по одной из поступивших заявок

На сегодняшний день комиссия приняла положительное решение по одной из поступивших заявок

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям дома на улице Батова, пострадавшего при взрыве газа, начали выплачивать деньги на приобретение квартир. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- 8 декабря прошло первое заседание межведомственной комиссии второго этапа предоставления выплаты. До этого одобрение на выплату получили 11 семей, представивших необходимый пакет документов для определения права на данную меру социальной поддержки, - написал глава региона.

На сегодняшний день комиссия приняла положительное решение по одной из поступивших заявок. Деньги на счет продавца квартиры перечислят в течение двух дней.

Средства на покупку жилья, как отметил губернатор, выделили из резервного фонда правительства области.