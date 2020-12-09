Ярославский «Локомотив» вырвал победу у «Амура» на последних секундах матча

Ярославский «Локомотив» одержал победу над хабаровским «Амуром». ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 8 декабря, ярославский «Локомотив» одержал победу над хабаровским «Амуром».

В первом периоде «железнодорожники» забросили две шайбы в ворота хозяев льда. Голы на свой счет записали Павел Красковский и Павел Кудрявцев. В начале второго отрезка Егор Коршков увеличил отрыв. Однако затем «Локомотив» позволили «Амуру» сравнять счет. У хабаровцев авторами голов стали Никита Камалов, Сергей Терещенко и Гинек Зогорна. Лишь за несколько секунд до окончания основного времени игры Владимиру Ткачеву удалось забросить победную шайбу. Итог игры - 3:4 в пользу ярославской команды.

12 декабря в Москве «Локомотив» встретится с местным ЦСКА.