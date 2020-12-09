В школах Ярославской области не планируют продлевать зимние каникулы

Ярославские школьники будут отдыхать с 28 декабря по 10 января Фото: Иван ВИСЛОВ

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом продолжает расти, зимние каникулы в школах Ярославской области продлевать не планируют. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Дети будут отдыхать с 28 декабря по 10 января.

Напомним, осенние каникулы в школах региона были продлены до двух недель.

На данный момент в Ярославской области на карантине находятся 11 классов. COVID-19 выявили как у учеников, так и у педагогов.