В Ярославской области столкнулись автобус и такси: пострадали два человека

ДТП произошло на дороге "Ярославль - Углич"

Вчера, 8 декабря, около 19:40 на дороге «Ярославль - Углич» в Ярославском районе столкнулись автобус «ЛИАЗ» и машина такси.

- «Хендай» вылетел на встречку. Водитель такси сильно пьяный, вместе с пассажиром, - написали очевидцы аварии в социальных сетях.

В результате ДТП 46-летнего водителя такси и 57-летнего пассажира с травмами госпитализировали. Водитель и кондуктор автобуса не пострадали. Пассажиров в момент аварии в «ЛИАЗе» не было, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.