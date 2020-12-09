В мэрии Ярославля рассказали, какие автобусы появятся в городе

Мэрия Ярославля представила новую схему движения общественного транспорта Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля представила новую схему движения общественного транспорта.

Согласно проекту, в 2021 году в городе появятся следующие автобусы: №1 «Богоявленская площадь - ТЦ «Аксон»; № 39 «Студенческий городок - Нижний поселок», №42К «Улица Ярославская - Богоявленская площадь»; №50 «Резинотехника - Студенческий городок»; №54 «Поселок Октябрьский - Улица Чернопрудная»; №56 «Машприбор - Улица Светлая»; №57 «Больничный городок - Московский вокзал»; №59 «Улица Папанина - Ярославль Главный»; №60 «НЗКИ - Торговый переулок», № 68 «Улица Сиреневая - Улица Автозаводская»; №77 «Улица Труфанова - Фабрика «Красный Перевал»; №79 «Поселок Прибрежный - Красная площадь» и №88 «Улица Павлова - Ярославль Главный».

При этом планируют отменить автобусы № 4А, 9Т, 21Б, 35, 41Б, 91С. А также № 5А и 5Б, которые в Пасху и Радоницу ходят до Осташкинского кладбища; № 28, 29, 31 и 35Д, работающие в будние дни, и № 55К, выходящий на линию в выходные.

Кроме того, изменится маршрут автобуса №70. Сейчас он курсирует между 15-м микрорайоном и Норскими резиденциями. Согласно представленной информации, в скором времени автобус под таким номером будет ходить от фабрики «Красный Перевал» до улицы Труфанова.

Подробнее с проектом новой транспортной схемы можно ознакомиться на сайте «Яргортранса».