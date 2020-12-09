Проспект Машиностроителей в Ярославле перекроют в январе

К ремонту ливневок на проспекте Машиностроителей приступят в начале января Фото: Мэрия Ярославля

В январе частично перекроют проспект Машиностроителей. Это связано с ремонт ливневых канализаций, к которому планируют приступить с 1 по 10 января.

- На этом этапе перекресток улицы Серго Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей будет перекрыт. После замены ливневой канализации участок покроют щебнем, закольцуют инертными материалами и откроют для движения транспорта, - пояснил заместитель начальника управления дорожного хозяйства мэрии города Владимир Бобков.

Согласно представленной схеме для объезда перекрытого участка будет использоваться улица Ляпидевского. Движение транспорта со стороны проспекта Авиаторов до улицы Ляпидевского сохранится в полном объеме. Остановку общественного транспорта перенесут к пешеходному переходу и для безопасности установят временный светофор.

С улицы Ляпидевского движение организуют в две полосы с выходом на проспект Машиностроителей. Направление движения из Заволги в сторону проспекта Авиаторов будет однополосным с поворотом на улицу Серго Орджоникидзе. Как отметили в мэрии, в часы пик контролировать движение транспорта будут наряды ГИБДД.

Работы на перекрытом участке дороги обещают завершить к 15 февраля.