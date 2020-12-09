В Ярославле назначили нового начальника управления по молодежной политике

Управление по молодежной политике мэрии Ярославля возглавил Максим Кутейников Фото: Мэрия Ярославля

Управление по молодежной политике мэрии Ярославля возглавил Максим Кутейников. К своим обязанностям он приступил вчера, 8 декабря.

- В рамках деятельности управления по молодежной политики продолжу работу по развитию приоритетных направлений: добровольчества, патриотического воспитания, трудоустройства подростков, обеспечения жильем молодых семей. Основной акцент в работе планирую сделать на всестороннюю поддержку молодежных инициатив, - отметил Максим Кутейников.

До назначения он занимал должность директора муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал - 1».

Напомним, прежний руководитель ведомства Захар Кармалита перешел на работу в созданный при правительстве центр управления регионом.