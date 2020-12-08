В Ярославской области рыбак ушел на дно озера вместе с мотобуксировщиком

ЧП произошло в Некрасовском районе вчера, 7 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в Некрасовском районе вчера, 7 декабря. На озере Великое утонул рыбак. Известно, что 40-летний мужчина ехал по еще не окрепшему льду на мотобуксировщике, который в народе называют мотособакой. Лед такой нагрузки не выдержал.

- Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас проводятся судебные экспертизы, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Специалисты еще раз напоминают, что выходить на тонкий, неокрепший лед категорически запрещено. Он становится безопасным, когда толщина достигает не менее 10 сантиметров.

Прочность можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Если есть оттенки серого, матово-белого или желтого, то такой лед самый ненадежный. Он обрушится без предупреждающего потрескивания.