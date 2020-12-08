Экс-директора госжилнадзора Ярославской области будут судить за присвоение денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время в Кировском суде Ярославля начнется процесс над бывшим директором регионального департамента государственного жилищного надзора Еленой Скоробогатовой. Она обвиняется в присвоении, совершенном с использованием служебного положения.

- По версии следствия, обвиняемая, будучи руководителем ведомства, устроила на работу в учреждение своего знакомого. С 2017 года по 2019 год мужчина получил заработную плату и премии, при этом свои обязанности не выполнял. Также в этот же период Скоробогатова выплачивала некоторым сотрудникам завышенные и необоснованные премии, часть из которых работники ей возвращали, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как говорится в обвинительном заключении, действиями бывшего руководителя госжилинспекции был причинен ущерб на сумму более чем в 2 миллиона рублей.

Суда Елена Скоробогатова дожидается дома. С 26 ноября 2019 года она находилась под стражей, но в мае этого года суд изменил ей меру пресечения – женщину освободили из СИЗО под залог.