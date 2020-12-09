Ярославские власти отменили «Новогодний троллейбус»

К новому году готовы почти все парки Фото: Мэрия Ярославля

Из-за ограничительных мер по коронавирусу в этом году власти Ярославля решили отказаться от «Волшебного троллейбуса». Минус троллейбус, минус каток на Советской площади, минус хороводы и прочие массовые гуляния на улицах. Ко всем этим «атрибутам» Нового года уже привыкли ярославцы и без них праздник не совсем праздник. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие традиционных развлечений и создать праздничное настроение, власти принялись за украшение города.

Уже заиграли яркими огнями Демидовский сквер, улицы Андропова, Депутатская, Кирова. Украшены Красная плоащдь, улица Советская, проспект Октября, Первомайский бульвар, площадь Волкова, Московский проспект, площадь Юности, улица Свободы, Октябрьская площадь, проспект Октября, новый сквер на Машиностроителей. Радуют ярославцев в эти совсем не предпраздничные дни световые конструкции, подсветка зданий, консоли, гирлянды на деревьях. До конца этой недели будет полностью украшена ель на Советской площади.

Сверкает Первомайский бульвар Фото: Полина Вачнадзе

Не отстает и общественный транспорт. По маршруту №1 ездят по-праздничному украшенные троллейбусы, сверкают и блестят некоторые трамваи №1 и №7, можно проехать на новогоднем автобусе №76.