В Ярославле на Советской площади установили 18-метровую ель

Простоит она до Старого Нового года Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Советской площади установили 18-метровую новогоднюю ель. В ближайшее время ее украсят.

- Здесь будут светящиеся гирлянды и игрушки. Ель сделана по заказу специально для Ярославля. Надеемся, что новая елка придется по вкусу ярославцам, - сказал управляющий одного из банков города Вадим Лушин. В их организацию обратилась мэрия Ярославля с просьбой украсить Советскую площадь и финансисты не стали отказывать.

Ель, которая раньше стояла на главной площади, разместили на площади Юности. Других новогодних красавиц поставили в новом парке на проспекте Машиностроителей и в парке Победы. Дворы многоквартирных домов и дворцов культуры украсят живыми деревьями.

Уже совсем скоро на Советской площади появятся традиционные цифры, символизирующие начало Нового года, и световые инсталляции. Оформление праздничного пространства завершат к концу недели.