В Ярославской области 11 классов ушли на карантин из-за COVID-19

Коронавирус - в 37 школах региона. Фото: Правительство Ярославской области

Департамент образования Ярославской области опубликовал статистику на 8 декабря. Судя по ней, на карантине по коронавирусу сейчас находятся 11 классов, заражены COVID-19 24 ученика и 28 педагогов. Вчера, 7 декабря, инфекция была подтверждена у 23 школьников, а на карантине сидели 9 классов.

На карантине – три класса школ №4, №7 и №8 Угличского района. В школе №8 помимо учеников, заражены еще и три педагога. Прекратились занятия в двух классах Купанской и Берендеевской школ Переславля, нет занятий в двух классах образовательных учреждений Ярославского района: в Туношенской школе и Леснополянской. Два класса на картине в Борисоглебской СОШ №2.

В Ярославле на карантине класс в школе №76. Сидят дома и учащиеся одного класс ростовской гимназии.

Вообщей сложности COVID-19 зафиксирован в 37 образовательных учреждениях региона.

Статистика по детским садам такова: болеют 4 воспитанника и 26 сотрудников, в том числе 17 педагогов.