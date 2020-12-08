Повар из Ярославля примет участие в кастинге «Битвы шефов»

Ярославец примет участие в кастинге шоу. ФОТО предоставлено Ольгой Зарецкой

Повар из Ярославля Сергей Степанов примет участие в кастинге в программу «Битва шефов». У него есть отличный шанс стать участником команды Константина Ивлева или Рената Агзамова, главных шефов страны, и перенять их опыт.

30-летний Сергей – повар с 12-летним стажем. Он окончил кулинарное училище и сейчас работает су-шефом в одном из ресторанов города.

Удастся ли ярославцы пройти кастинг, а значит попасть в команду супер-поваров и, возможно, стать финалистом, можно узнать уже сегодня, 8 декабря.