Рыбинцы возмутились, что елку для Красной площади спилили в черте города

Елку в Кировском микрорайоне решили срубить из-за поврежденного ствола. ФОТО: Мария Свиткова

На Красной площади в Рыбинске установили живую ель. Вскоре выяснилось, что еще совсем недавно дерево красовалось в Кировском микрорайоне.

- Вернулись с работы и увидели, как на месте шикарной густой елки за забором на жилой улице – проплешина. Вдоль дороги валяются еловые ветки. А на Красной площади нашего города красуется.... та самая ель. Неужели сложно доехать до леса? Почему черта города? Почему жилая улица? - написала на своей странице в социальной сети Мария Свиткова.

Администрация города отреагировала на возмущение рыбинцев. Оказалось, что елку на улице Нефтяников планировали убрать еще несколько лет назад вместе с бараком, который тогда здесь был. Дом снесли, а дерево решили оставить, чтобы в дальнейшем использовать для городских нужд.

- В этом году елку срубили, так как у нее поврежден ствол. В древесину проникла инфекция, образовалась полость. Это привело бы к увяданию дерева, - приводят ответ пресс-службы городской администрации «Рыбинские известия».

В сообщении говорится о том, что на той же улице находится еще несколько домов, которые готовятся к расселению и сносу. Освободившиеся участки выставят на торги. А еще одну ель, которая там сейчас растет, пока оставят, но впоследствии также выпилят для установки на новогодние праздники.

- Постепенно город откажется от установки живых елей к Новому году в общественных местах. И высадит живые деревья там, где это возможно сделать, - пояснили в пресс-службе администрации Рыбинска.