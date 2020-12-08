Весь пьедестал наш! Ярославские фристайлисты стали лучшими на этапе Кубка мира

Максим Буров, Павел Кротов и Илья Буров стали лучшими в дисциплине «акробатика» Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские фристайлисты завоевали все призовые места в мужском зачете на первом этапе Кубка мира, который прошел в Финляндии. Максим Буров, Павел Кротов и Илья Буров стали лучшими в дисциплине «акробатика».

- Впервые в истории российского фристайла наши спортсмены заняли весь пьедестал почета среди мужчин. Это мощное начало сезона, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Еще одну медаль, бронзовую, получила ярославская спортсменка Анастасия Прыткова.

Второй этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет 16 и 17 января. Принимать его будет столица Золотого кольца.