Хоккеисты ярославского «Локомотива» сыграют за сборную России

В сборную России вызваны Алексей Марченко, Рушан Рафиков и Егор Коршков. ФОТО: ХК "Локомотив"

Трех игроков ярославского «Локомотива» вызвали в сборную России. Защитники Алексей Марченко и Рушан Рафиков и нападающий Егор Коршков сыграют за национальную команду на Кубке Первого канала.

- В команду вызваны три вратаря и пять пятерок, каждый из игроков получит шанс проявить себя. В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами. К сожалению, мы не досчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери, - сказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Кроме «железнодорожников», в состав команды вошли 11 хоккеистов СКА, 4 игроков ЦСКА, по 3 человека из «Металлурга» и «Ак Барса», двое представителей «Авангарда» и по одному из московского «Динамо» и «Трактора».

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. Первую игру сборная России проведет со сборной Швеции.