«Ростелеком» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы

Фото: ПАО «Ростелеком»

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. «Учебник» доступен бесплатно и без регистрации, сообщает пресс-служба оператора.

В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку. В дополнение к школьной программе выложена теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам. «Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Процесс обучения в «Лицее» стал еще комфортнее благодаря новому разделу «Избранное». Понравившиеся уроки можно сохранять в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время в один клик.

Напомним, «Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России. К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы.