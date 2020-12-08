В Ярославской области утвердили предельный рост платы за коммуналку

Увеличение стоимости комуслуг произойдет с 1 июля 2021 года Фото: Полина Вачнадзе

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, тем самым утвердив в регионе предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги. Максимальный процент, на который может возрасти стоимость коммунальных услуг в области, - 5,4%. Увеличение произойдет с 1 июля 2021 года, в первом полугодии цены останутся на прежнем уровне.

- Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждены средние индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года в среднем по области составит 3,4%. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации установлено предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Для Ярославской области - это 2 %. Таким образом, предельные индексы изменения размера платы с 1 июля по 31 декабря 2021 года составят 5,4 %, - пояснили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

И уточнили, что в среднем в регионе рост тарифов не будет выше 3,4%, но в отдельных районах цифра может оказаться как ниже, так и выше этой отметки, но не более 5,4%.