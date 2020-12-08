В Ярославле за лето и осень с остановок пропали 170 урн Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле массово пропадают урны с остановок. Эту проблему сегодня, 8 декабря, на общегородском совещании в мэрии озвучили представители коммунальных служб.

- В последнее время на остановках, где мы собираем мусор, стали пропадать урны. У меня убедительная просьба: если кто-то будет фиксировать факты хищения, сообщайте нам, потому что за летний и осенний сезоны заменили 170 урн, - рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В ответ мэр Ярославля Владимир Волков предложил подключить к решению этой проблемы правоохранительные органы.

- Отрабатывайте совместно с полицией. Если пропадает такое количество, значит, их сдают на металлолом либо на какие-то другие необходимые кому-то нужды. Количество большое, пропасть они просто так не могут. Они же у нас единого образца, - отметил градоначальник.