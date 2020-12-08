Новым заместителем мэра Ярославля назначили уроженку Саратова

Елена Паршина назначена заместителем мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации Фото: Мэрия Ярославля

У мэра Ярославля появился новый заместитель по взаимодействию с органами власти и информатизации. На это должность назначили Елену Паршину. К своим обязанностям она приступила сегодня, 8 декабря.

- Свою роль в органах власти вижу в максимальном содействии дальнейшему полноценному развитию города. Готова к совместной конструктивной работе со всеми, кого волнует судьба и будущее Ярославля, - отметила чиновница.

Елена Паршина является уроженкой Саратова. У нее два высших образования по специальностям «История» и «Государственное и муниципальное управление». Была заместителем главы Питерского района Саратовской области, помощником депутата Государственной Думы, а также занимала должность заместителя руководителя главы администрации республики Марий Эл.