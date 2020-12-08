Курение убивает: в Ярославле при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

При пожаре погибла женщина Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле пожар, который произошел вчера, 7 декабря, унес жизнь 71-летней женщины. Загорелась квартира на улице Громова.

Пожар, судя по всему, начался в комнате. Женщина, по словам очевидцев, курила, поэтому вполне возможно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, а именно – непотушенная сигарета. Но точные причины ЧП установят эксперты. Уже опрошены соседи, тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.