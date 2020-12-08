СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Ярославле

ФОТО: ПАО Сбербанк

Первая СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера) открылась в Дзержинском районе Ярославля, на ул. Урицкого, 16/37. Лекарства и товары для здоровья можно купить в СБЕР ЕАПТЕКЕ или забрать самовывозом в одной из 26 партнерских аптек.

В планах у компании на ближайшее время – запуск курьерской доставки и самовывоза Первая СБЕР ЕАПТЕКА в Ярославле занимает помещение площадью 460 м2, из которых 54 м2 отводится под торговый зал. В ассортименте 12 тысяч товаров, в дальнейшем он расширится до 18 тысяч наименований.

После того, как заработает услуга доставки, безрецептурные препараты можно будет заказывать на дом и оплачивать онлайн. Препараты, которые отпускаются по рецепту, покупатели получают и оплачивают в аптеке.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ярославле – часть долгосрочной стратегии компании по региональному развитию. В ноябре 2020 года первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани. В планах на 2021 год – запуск еще в 90 городах (93 точки). Всего в течение с 2021 по 2024 год планируется открытие 364 точек в 185 городах России.

С ноября 2020 года СБЕР ЕАПТЕКА работает как часть экосистемы Сбера. Благодаря интеграции в другие сервисы экосистемы со временем у клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ будет появляться все больше выгодных предложений и возможностей. Уже работает удобная авторизация в личном кабинете по Сбер ID, действуют специальные предложения для подписчиков СберПрайм.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются правила профилактики. Работа сотрудников организована в безопасном эпидемиологическом формате, кассы оснащены перегородками, предусмотрена зона для обработки рук санитайзером. Для всех обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

- В этом году СБЕР ЕАПТЕКА стала частью экосистемы Сбера, что открывает новые перспективы для развития компании, в том числе – в регионах. СБЕР ЕАПТЕКА – больше, чем просто интернет-аптека: это современный сервис, который помогает заботиться о здоровье. Надеемся, что жители Ярославля оценят преимущества СБЕР ЕАПТЕКИ: удобное приложение, быструю доставку, широкий ассортимент и гарантированное качество.

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк:

- Сегодня Сбер это больше чем банк. Мы предлагаем нашим клиентам удобные сервисы на разные случаи жизни. В настоящее время проекты в области медицины особенно востребованы, и мы рады, что можем предложить ярославцам новый удобный сервис для здоровья. Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ, на наш взгляд, положительно скажется на доступности лекарств для жителей региона.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу СБЕР ЕАПТЕКИ по телефону: +7 903 129 99 11 или по email: pr@eapteka.ru