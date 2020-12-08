15 декабря в 10 стартует Большой предпринимательский онлайн-форум «МОЙ БИЗНЕС»

. Фото: Правительство Ярославской области

Супер новость для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать!

Событие соберет на одной площадке федеральных российских и международных бизнес - экспертов специально для предпринимателей Ярославской области.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторы форума - Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, Центр выставочно-конгрессной деятельности Ярославской области.

В программе ФОРУМА:

ВОЛНУЮЩИЕ и ЯРКИЕ выступления ТОПОВЫХ бизнес-спикеров России.

Хэдлайнер форума - Гарретт Джонстон (Ирландия) – Международный эксперт в области маркетинга, ирландский полиглот (владеет 11 языками), философ, стратег.

Владимир Маринович - Ведущий эксперт по цифровой трансформации бизнеса.

Роман Масленников - Федеральный эксперт по PR, автор 5 книг-бестселлеров, директор агентства «Взрывной PR».

Павел Сивожелезов - Федеральный бизнес-тренер, партнер ШБ «Синергия», 16-летний управленческий опыт.

и другие федеральные эксперты.

Темы ВЫСТУПЛЕНИЙ:

- Прогнозы от международного эксперта на 2021: Какие продукты и услуги будут востребованы в ближайшие годы. Мировые и российские тренды.

- Как выжить в 2021 году: антикризисные инструменты ведения бизнеса.

- Тренды безбюджетного продвижения: пиар-инструменты для бизнеса.

- Как управлять командой, чтобы она давала результат? Разбор кейсов.

- Изменения и тренды на рынке труда. Институт найма и самозанятых.

- Как создать бренд, который будет сам себя продавать.

- Новые возможности для экспорта товаров и другие.

Вас ждет СУМАСШЕДШИЙ НЕТВОРКИНГ с предпринимателями Ярославской области (1700 участников сразу в одном пространстве!) и ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ подарков среди участников (главный приз – СМАРФОН!)

Присоединяйтесь

получите стратегии для ведения бизнеса и новые инструменты продвижения и цифровизации

Форум стартует 15 ДЕКАБРЯ в 10:00

В режиме ОНЛАЙН

БЕСПЛАТНО

Программа и обязательная регистрация на сайте:

http://форуммойбизнес76.рф/

Вступайте в Чат Предпринимателей Ярославской области:

t.me/probizforum76

#нацпроектМСП #МойБизнес #МойБизнес76