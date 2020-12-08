15 декабря в 10 стартует Большой предпринимательский онлайн-форум «МОЙ БИЗНЕС»

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Фото: Правительство Ярославской области
Супер новость для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать!
Событие соберет на одной площадке федеральных российских и международных бизнес - экспертов специально для предпринимателей Ярославской области.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организаторы форума - Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области, Центр выставочно-конгрессной деятельности Ярославской области.
В программе ФОРУМА:
ВОЛНУЮЩИЕ и ЯРКИЕ выступления ТОПОВЫХ бизнес-спикеров России.
Хэдлайнер форума - Гарретт Джонстон (Ирландия) – Международный эксперт в области маркетинга, ирландский полиглот (владеет 11 языками), философ, стратег.
Владимир Маринович - Ведущий эксперт по цифровой трансформации бизнеса.
Роман Масленников - Федеральный эксперт по PR, автор 5 книг-бестселлеров, директор агентства «Взрывной PR».
Павел Сивожелезов - Федеральный бизнес-тренер, партнер ШБ «Синергия», 16-летний управленческий опыт.
и другие федеральные эксперты.
Темы ВЫСТУПЛЕНИЙ:
- Прогнозы от международного эксперта на 2021: Какие продукты и услуги будут востребованы в ближайшие годы. Мировые и российские тренды.
- Как выжить в 2021 году: антикризисные инструменты ведения бизнеса.
- Тренды безбюджетного продвижения: пиар-инструменты для бизнеса.
- Как управлять командой, чтобы она давала результат? Разбор кейсов.
- Изменения и тренды на рынке труда. Институт найма и самозанятых.
- Как создать бренд, который будет сам себя продавать.
- Новые возможности для экспорта товаров и другие.
Вас ждет СУМАСШЕДШИЙ НЕТВОРКИНГ с предпринимателями Ярославской области (1700 участников сразу в одном пространстве!) и ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ подарков среди участников (главный приз – СМАРФОН!)
Присоединяйтесь
получите стратегии для ведения бизнеса и новые инструменты продвижения и цифровизации
Форум стартует 15 ДЕКАБРЯ в 10:00
В режиме ОНЛАЙН
БЕСПЛАТНО
Программа и обязательная регистрация на сайте:
Вступайте в Чат Предпринимателей Ярославской области:
t.me/probizforum76
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