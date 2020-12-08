Сторож-переславец спалил дом, который должен был охранять

Сгорел дачный дом, стоимостью около 3 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Переславле завершено расследование уголовного дела о поджоге. В умышленном уничтожении чужого имущества обвиняется 60-летний не раз судимый местный житель. По версии следствия, да и сам обвиняемый это не отрицает, он спалил дачный дом, стоимостью около 3 миллионов рублей.

Дом этот площадью 162 квадрата, в одной из переславских деревень построил москвич. Дача уже почти полностью была готова к проживанию: сюда провели электричество, отопление, канализацию. Чтобы оставленное без присмотра имущество не растащили, хозяин для охраны нанял местного жителя. Тот не только присматривал за домом, но и занимался стройкой и ремонтом.

И все всех в этой работе устраивало, нов марте этого года москвичу стали звонить соседи и жаловаться на охранника, что тот устраивает в доме пьянки и водит туда посторонних. Хозяину такое не понравилось и он потребовал у сторожа вернуть ключи от дачи, но тот пригрозил, что спалит дом.

И выполнил свои угрозы. 28 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в дом, собрал опилки и другие горючие материалы, после чего поджег их. Убедившись, что пламя разгорелось, злоумышленник покинул место преступления. В итоге дом был полностью уничтожен.

- Обвиняемый был заключен под стражу, свою вину он признал. Потерпевший заявил гражданский иск на сумму материального ущерба, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.