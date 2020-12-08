Дети в больнице: в Ярославской области столкнулись грузовик и «Кадиллак»

В Ярославской области столкнулись грузовик и «Кадиллак»
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
ДТП на трассе «Москва – Холмогоры» произошло вчера, 7 декабря, около шести часов вечера. В Ростовском районе столкнулись фура «ДАФ», которой управлял 54-летний мужчина, и «Кадиллак», за рулем которого сидел 41-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, в аварии пострадали два ребенка.
- В медицинское учреждение с травмами госпитализированы пассажиры «Кадиллака», жители Московской области – мальчики 2009 года рождения, - рассказали в полиции.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.