Школа в Ярославской области ушла на карантин из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На карантин по коронавирусу закрыли Гаврилов-Ямскую школу-интернат. Об этом в своей ежедневной сводке сообщил департамент образования Ярославской области.

В Гаврилов-Ямской школе-интернате заболели шесть сотрудников, в том числе – четыре педагога. Среди учеников заболевших нет.

На карантин ушли 13 классов, в которых учится 90 школьников.

Кроме этого, из-за ОРВИ временно прекратился образовательный процесс в школе №17 имени Герасимова в Рыбинске и детском саду в Гаврилов-Ямском районе.

По данным на 7 декабря, на дистанционное обучение по COVID-19 переведены девять классов, 16 групп в детских садах и три группы в колледжах. Из-за ОРВИ не учатся 62 класса и 73 детсадовские группы.