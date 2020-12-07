В Ярославле по просьбам жителей откроют новый автобусный маршрут

Новый маршрут свяжет Норские резиденции и Торговый переулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем года в Ярославле появится новый автобусный маршрут. Он свяжет Норские резиденции и Торговый переулок.

- С марта 2021 года планируется пустить новый маршрут, о котором просили жители. От Норских резиденций через Ленинградский проспект до Торгового переулка. Маршрут практически утврежден, - рассказала сегодня, 7 декабря, глава Дзержинского района Екатерина Мусинова во время прямого эфира в инстаграме.

По ее словам, рассматривается и вопрос об изменении маршрута №97с. Он также может связать Норские резиденции с центром города. А после реконструкции Ленинградского проспекта планируют продлить маршруты троллейбусов №7 и 8. Возможно, они будут ходить до 15-го микрорайона.