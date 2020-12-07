Симка в сахаре: передачка для ярославского заключенного оказалась с сюрпризом

Запрещенный предмет пытались спрятать в рафинаде. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

Очередную запрещенную передачку перехватили сотрудники ярославской колонии. Осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении, его подруга пыталась передать сим-карту. Женщина спрятали симку в коробку с кубиками сахара, но при досмотре посылки карту обнаружили.

- По данному факту проводится проверка. Передача либо попытка передачи лицам, содержащимся в учреждениях УИС предметов, веществ или продуктов, запрещенных законом, влечет за собой штраф. Он составляет от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.