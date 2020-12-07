Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не возвращать долги по кредиту

39-летняя жительница города сменила пол, чтобы не возвращать долги по кредиту Фото: Евгения ГУСЕВА

Беспрецедентный случай произошел в Ярославле. 39-летняя жительница города сменила пол, чтобы не возвращать долги по кредиту.

- Гражданка была должна одному из банков порядка 290 тысяч рублей. Общаться с судебными приставами не хотела - на звонки не отвечала. Попытки застать ее по месту проживания результата также не принесли, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Женщину объявили в розыск и вскоре выяснили, что та сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник изменил еще и данные в свидетельстве о рождении, надеясь на то, что теперь-то ему точно не придется возвращать кредит. Однако хитроумным планам новоиспеченного ярославца сбыться было не суждено.

После того, как новые личные данные были установлены, деньги со счетов должника списали в пользу банка. Теперь мужчина может смело жить новой жизнью, без долгов.