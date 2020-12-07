Из Переславля в Москву пустят дополнительный поезд Фото: Егор ТКАЧЕНКО

Между Москвой и Переславлем во время новогодних каникул будет ходить дополнительный электропоезд на 214 мест. Поездки запланированы ежедневные со 2 по 9 января.

С Ярославского вокзала в столице состав будут отходить в 07:45 и следовать с остановками на платформах Лосиноостровской, Мытищи, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, Бужаниново, Арсаки, Струнино, Александров-1, Балакирево, Берендеево. Прибывает в Переславль в 10:40.

Из Переславля поезд будет отправляться в 18:30 и приходить в Москву в 21:48.