Дороги в ярославских дворах превратились в «лунные кратеры»

Такой "красотой" пестреют дворы многих ярославских домов. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Дороги во дворах Ярославля, которые вовремя не расчистили, с наступлением холодов стали напоминать кратеры на поверхности Луны.

- Вот такие чудовищные дороги во дворе в районе улицы Панина. Такое вообще возможно? – задается вопросом житель города.

Оказалось, что возможно. И не только на улице Панина. Подобной «марсианской красотой», как ее окрестили ярославцы, пестреют дворы на Ленинградском, Машиностроителей, Московском, Папанина и Батова.

Жители города, по всей видимости, привыкшие к тому, что подобные явления стали нормой для Ярославля, пытаются разрядить обстановку:

- Дорогая автоярославна! Цените эти кратеры! Их надалбливают по спецевротехнологии для совершенствования нашего и вашего водительского мастерства! - написал Михаил С.

И было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. Очевидно, что несладко приходится и машинам, которые «убиваются» при движении по таким дорогам, и пешеходам, вынужденным виртуозно маневрировать по льду, чтобы не сломать руки и ноги. Возможно, городские власти услышат ярославцев и найдут способ решить возникшую проблему.

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