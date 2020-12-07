В Ярославле на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны

6 декабря скончался участник Великой Отечественной войны Сергея Иванович Рогожников Фото: Правительство Ярославской области

6 декабря, на 101-м году жизни, скончался участник Великой Отечественной войны Сергея Иванович Рогожников. Совсем недавно, в сентябре, он отметил свой вековой юбилей.

- Всю жизнь Сергей Иванович был смелым, мужественным и неравнодушным человеком. За время войны был награжден многими медалями и орденами, перенес два ранения. В последние годы посвящал себя общественной работе, проводил уроки мужества, встречи фронтовиков с учащимися школ. Так Сергей Иванович помогал воспитывать новое поколение с любовью к родной стране, к ее истории и судьбе, - написал на своей странице глава области Дмитрий Миронов и выразил свои соболезнования родным и близким участника войны.

Церемония прощания с Сергеем Ивановичем состоится 8 декабря, в храме святого Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 12:30. Похоронят участника войны на Воинском мемориальном кладбище.