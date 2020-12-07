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92% - за: ярославцы поддерживают идею сделать 31 декабря выходным

Но голосование продолжается
Полина Вачнадзе
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Сторонников выходного дня существенно больше. Скриншот страницы Дмитрия Миронова

Сторонников выходного дня существенно больше. Скриншот страницы Дмитрия Миронова

На страницах губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова продолжается голосование. Ярославцам было предложено самим выбрать, хотят они отдыхать 31 декабря или предпочитают в этот день выйти на работу.

Голосование стартовало в пятницу вечером и за 2 с небольшим дня в нем уже приняли участие почти 24 тысячи человек.

Подавляющее большинство – 92,12% (21899 человек) считают, что 31 декабря должны быть выходным днем.

31 декабря, конечно лучше бы был выходным - докупить нужное, поздравить близких и родственников, доделать неоконченные дела, поставить живую елку с утра, с детьми сделать печенье или какое-то угощение на вечер, приготовить праздничный ужин. А вот новогодние праздники можно и сократить за счет увеличения майских праздников - будет куда приятнее для всех жителей: погода лучше, занятий на улице прибавится, солнышко дольше, с детьми гулять больше, - говорит Анастасия Майорова.

Противников еще одного выходного дня существенно меньше – 7,88% проголосовавших или 1873 человека. И у них тоже есть свои аргументы.

- Определенно нет. День и так короткий. А отрабатывать потом полный, хм… Хитро, - пишет Александра Зайцева.

- Нет, не надо! Если 31-е выходной будет, назревает вопрос, какой выходной после нового года у нас заберут? По мне, так лучше 31-го отработать и отдыхать спокойно до 10 января, - считает Ядвига Смирнова.

Голосование продолжается, свое мнение можно высказать здесь.