Жительница Ярославской области набрала кредитов, чтобы снять с себя «порчу»

Пенсионерка оформила кредиты и займы на общую сумму более 100 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

66-летняя жительница Рыбинска узнала о том, что на ней порча, стоя на остановке. Две незнакомки подошли к женщине и рассказали о проблемах, которые у той есть.

Одна из мошенниц убедила пенсионерку в том, что может ей помочь. «Целительница» пришла к женщине домой, провела «ритуал» и за свои услуги запросила 150 тысяч рублей. При этом утверждала, что оплатить работу надо полностью, иначе порча может вернуться. Пенсионерка, не желая вновь столкнуться с «проблемами», за несколько дней оформила кредиты и займы на общую сумму более 100 тысяч рублей и передала деньги злоумышленнице.

Поняла сама жительница Рыбинска, что попалась на удочку мошенников, или кто-то ей подсказал, но спустя некоторое время женщина обратилась с заявлением в полицию. Оперативники установили подозреваемую. Ею оказалась безработная 46-летняя жительница Вологодской области.

- Подозреваемая во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело. Похищенное частично вернули потерпевшей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.