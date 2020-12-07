Погрозили пальцем: в Ярославле владельца собаки не смогли наказать за плохой уход за животным

Нарушения закона об ответственном обращении с животным выявили, но хозяину пса ничего сделать не смогли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники департамента ветеринарии региона проверили, как владелец собаки ухаживает за своим питомцем. Нарушения закона об ответственном обращении с животным выявили, но хозяину пса ничего сделать не смогли.

- Гражданин должным образом не обеспечил надлежащий уход за животным, не организовал своевременное оказание ветеринарной помощи собаке из-за ее плохого самочувствия и не провел обязательные мероприятия против заразных болезней, - сообщили в департаменте ветеринарии.

Однако наказать нерадивого хозяина за его безответственное отношение к животному существу не получилось.

- На сегодняшний день Кодексом РФ административная ответственность за нарушение Закона об ответственном обращении с животными не установлена, - пояснили в ведомстве.

В итоге был лишь составлен акт о проверке и выдано предписание об устранении нарушений. Остается уповать только на совесть хозяина животного, в котором проснутся человеческие чувства к питомцу.