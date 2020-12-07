Влетели в столб и дерево: в Переславле погиб водитель иномарки

Страшное ДТП произошло вчера, 6 декабря Фото: УМВД по Ярославской области

Страшное ДТП произошло вчера, 6 декабря, на улице Советской в Переславле-Залесском. Дорогу не поделили две иномарки: за рулем «Лифан» находился 33-летнйи водитель, «Субару» управлял 24-летнйи мужчина.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной версии, «Лифан» врезался в «Субару», который ехал в попутном с ним направлении. От удара «Субару» вылетел в правый кювет и врезался в опору освещения. «Лифан» отбросило в левый кювет, где он наехал на дерево.

- Водитель автомобиля «Лифан» скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажир этой же машины получил травмы и нуждается в амбулаторном лечении, - пояснили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.