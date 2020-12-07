Теплоход в Тутаеве отправили на зимнюю стоянку

Теплоход ушел на стоянку. ФОТО: администрация Тутаевского района

Теплоход «Борис Кустодиев», который соединяет два берега Тутаевского района, не успев выйти в рейсы, прекратил свою работу.

- Зима в этом году пришла рано. В связи с температурным режимом и активным ледоставом на Волге теплоход необходимо отправить на зимнюю стоянку, - сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Сегодня, 7 декабря, утром теплоход сделал последние рейсы. Вечером тутаевцам придется возвращаться домой на автобусе.

Расписание автобуса:

- будни, левый берег (кинотеатр «Экран») 06:30 и 16:00,

- будни, правый берег (остановка «Центральная») 07:00 и 18:00,

- выходные (кинотеатр «Экран» и остановка «Центральная») 10:00 и 18:00.

Стоимость проезда – 100 рублей, льгот нет.