«Не без труда»: ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Сибирь»

Исход игры решился в овертайме. ФОТО: ХК "Локомотив"

«Не без труда». Так в «Локомотиве» охарактеризовали победу над «Сибирью». Матч между командами, состоявшийся сегодня, 6 декабря, в Новосибирске, завершился со счетом 3:4 в пользу гостей.

Хозяева льда открыли счет игры на 9-й минуте первого периода. Автором гола стал Юусо Пуустинен. За три минуты до окончания первого отрезка «железнодорожники» сравняли счет. Шайбу забросил Павел Красковский. На 5-й минуте второго периода игрок оформил дубль и вывел свою команду вперед. В начале заключительного отрезка Владимир Ткачев увеличил отрыв. Однако хоккеисты «Сибири» сумели взять себя в руки и за две минуты забросили две шайбы. Голы на счету Данила Романцева и Олега Ли. В результате игра перешла в овертайм, где победную для «железнодорожников» шайбу забросил Алексей Марченко.

Следующий матч «Локомотив» проведет 8 декабря. Ярославцы сыграют с хабаровским «Амуром».