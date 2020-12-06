В Ярославской области ВИЧ-инфицированных стало больше почти на полтысячи человек

За девять месяцев 2020 года в регионе выявили 430 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За девять месяцев 2020 года в Ярославской области выявили 430 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это на 26,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

- Из числа новых случаев 387 приходится на жителей Ярославской области, 26 – на иногородних граждан, 17 - на иностранцев, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин - 67,4%, женщин - 32,6%. Большее количество случаев заражения приходится на людей в возрасте от 30 до 30 лет - 48,1%.

Если говорить о способах заражения, то на первом месте - гетеросексуальные контакты (51,4%), на втором - внутривенное употребление наркотиков (44,3%), на третьем – гомосексуальные контакты (3,2%). Также 1,2% составляют случаи перинатального контакта с ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности и родов.

Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 6190 ВИЧ-инфицированных. Наибольшее количество в Ярославле, Переславском, Тутаевском, Ростовском и Большесельском районах.